شاهد .. سكاراب يزيح الستار عن أولى أغنيات ألبومه الجديد في 2020

نشر باند سكاراب أفيش أولى أغنيات ألبومه الجديد، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكشف سكاراب اسم الأغنية، وهي Bloodmoon Shadows، من ألبوم Martyrs of the Storm، ومن المقرر طرح الأغنية يوم الجمعة الموافق 7 من شهر فبراير الجاري.

بينما يتم طرح الألبوم يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل.

يذكر أن باند سكاراب طرح سابقًا ألبوم بعنوان Serpents of the Nile، وضم الألبوم على 8 أغاني، من بينهم: Visions of a Blood River، Pyramid of Illusions، The Afterlife Illusions، Days of a Burial Mask، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه.