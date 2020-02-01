فيديو .. محمود الليثي يطرح أحدث أغانيه يا بجح

طرح الفنان محمود الليثي أغنية جديدة، تحمل اسم يا بجح، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية يا بجح من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان محمد غنيم، وتوزيع أشرف البرنس. Advertisements يذكر أن الفنان محمود الليثي طرح مؤخرًا كليب بعنوان سهرانين، وهو من إخراج حسام الحسيني، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثي، وتوزيع مهاب سامي، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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