شكرا لقرائتكم خبر عن شريف دسوقي بواب عمارة " 2 شارع طلعت حرب " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان شريف دسوقى من تصوير دوره ضمن أحداث فيلم "2 طلعت حرب" ويلعب شخصية بواب العمارة ويجسد المراحل العمرية المختلفة للشخصية (شاب – أوسط العمر – كهل) فى العمل الذى تدور أحداثه بداية من عام 1968 : 2011، من تأليف هنزادة فكرى، وإخراج مجدى أحمد على.

وقال دسوقى فى تصريح لـ"الخليج 365" إن المكياج يلعب دورا مهما فى شخصيته لكنه يثق فى الماكيير محمد عشوب الذى ساعده فى رسم الشكل الخارجى للمراحل العمرية المختلفة.

ويشارك الفنان شريف دسوقى فى مسلسل "النصابين" أمام النجمين آسر ياسين ونيللى كريم، والمقرر عرضه فى شهررمضان المقبل، حيث أوشكت مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى على الانتهاء من معاينة أغلب أماكن التصوير، كما تجرى الشركة المنتجة إبرام باقى التعاقدات للفنانين المشاركين بجانب نيللى كريم وآسر ياسين.

Advertisements

"2 طلعت حرب" تدور أحداثه فى ستينات القرن الماضي، ويستعرض أبرز القضايا التى شغلت مصر فى تلك الفترة من خلال 4 حكايات، ومعظم أحداث العمل تدور فى ديكور ثابت داخل إحدى الشقق بشارع طلعت حرب فى منطقة وسط البلد، ويحكى الفيلم قصصًا عظيمة عن بطولات الجيش المصرى فى حرب الاستنزاف حتى تحقيق انتصار أكتوبر وإرساء السلام فى المنطقة بعد الحرب، كما يتعرض لفكرة الانفتاح الاقتصادى التى حدثت فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات.

ويشارك فى بطولة "2 طلعت حرب" كل من الفنان أحمد وفيق والفنان حسين فهمى وسمير صبرى ودلال عبد العزيز، والفنان محمود قابيل والفنانة عبير صبرى وشيرى عادل، ومنة فضالى وأحمد مجدى من إخراج مجدى أحمد على وتأليف هنزاده فكرى.

وكان آخر أعمال المخرج مجدى أحمد على فيلم "مولانا"، للنجم عمرو سعد، وشارك فى بطولته كل من درة وفرح يوسف ومحمد سليمان، وأحمد مجدى وأخرون وشارك فيه عدد من ضيوف الشرف وتناول الفيلم قصة أحد الدعاة الجدد، والعمل مأخوذ عن رواية مولانا للكاتب ابراهيم عيسى.