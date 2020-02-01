شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: حصدت 13 جائزة عن فيلم "ليلة ساخنة" واتورطت فى "وش إجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبة، خلال ندوتها بمعرض الكتاب: "كنت دائما أفكر الخروج من إطار الممثلة الكوميدية وأجسد أدوارا أخرى، وعرض عليا فيلم (ليلة ساخنة) ففرحت جدا لدرجة إنى كنت عاوزة أبدأ تصوير بسرعة، ومخرج الفيلم عاطف الطيب قالى إنى هاخد جوائز عليه، وأعجب الجمهور والنقاد بهذا الفيلم، ولكن لم أحصل جائزة أحسن ممثلة لكن عاطف الطيب قالى متزعليش وهتاخدى جوائز كتير على الفيلم ده وفعلا بعد وفاته حصلت على 13 جائزة".

وعن فيلم "وش إجرام": "أنا بحب هنيدى جدا ولكن مكنتش عاوزة أعمل دور (أم طه) ومعجبنيش، وبحكم إن والدتى المستشارة بالنسبالى فقلتلها إنى مش عوزاه، فقالتلى خلاص اطلبى أجر أكبر وأكيد هيرفضوا، وكانت إسعاد يونس المنتجة لهذا الفيلم، ولما قالتلى عاوزة كام فطلبت مبلغ كبير فاتفاجئت وهى بتقولى (ياه ده قليل عشانك) فاتورطت وعملت الفيلم، لكن الحمد لله الناس حبتنى وبعد سنة كنت بتكرم فى المغرب وسمعت حد بيقولى يا أم طه، وأنا دايما بقول يا رب ورينى الطريق السليم".

وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيله، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إنى معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما".

الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل "ماما حبيبتى وبابا حبيبي" و"حصالتى ليها كرش"، وكان آخر اعمالها فيلم "كازبلانكا" الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.





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