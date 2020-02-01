شكرا لقرائتكم خبر عن جون سينا عدو فان ديزل في Fast9.. والتريلر يحقق 5 ملايين مشاهدة فى ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق التريلر الرسمي الأول للجزء التاسع والجديد من سلسلة الأكشن والمغامرة الشهيرة Fast and Furious، عدد مشاهدات وصل لـ 5 ملايين مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بعد طرحه أمس، والمقرر عرض الفيلم في مايو المقبل بدور العرض العالمية.

وكشف القائمون على الفيلم عن الكثير من تفاصيل الجزء الجديد الذي تضمن ظهور المصارع جون سينا كعدو جديد لفان ديزل، ويتحتم عليه تجميع فريقه من جديد للتصدي له، بعد أن رزق ديزل بطفل يظهر في اللقطات الأولي من التريلر.

يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى، الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal فى دور لم يكشف عنه بعد، وتعد هذه ثانى مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers.

كما يعود ليلتقى المغنى والممثل Don Omar صاحب شخصية "سانتوس" داخل أحداث سلسلة Fast & Furious، إلى الجزء التاسع من العمل، وذلك بعد توقف مشاركته منذ الجزء الخامس الذى عرض عام 2011

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وحقق الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك فى بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray.

"فاست آند فيوريس" هي سلسلة أفلام بدأت في 2001 ولا تزال مستمرة، وتتكون هذه السلسلة من 9 أجزاء، وتشتهر بمشاهد الأكشن الجنونية التي تعتمد بشكل كبير على عدد من السباقات في الشوارع.