ابن اصالة يتورط في قضية قتل... وما علاقة طارق العريان؟!

تورط ابن الفنانة أصالة خالد أيمن الذهبي في جريمة قتل غير متعمد ذهب ضحيتها شاب.



فقد أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، قرارا بانقضاء الدعوى الجنائية في اتهام خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة أصالة، في حادث سيارة تسبب في قتل مواطن يدعى هاني شاكر محمد عبد الهادي، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع خالد وتقديم إقرار رسمي بذلك وقبولهم الدية.

خالد أيمن الذهبي

القضية التي حملت رقم 12717 جنح التجمع الخامس، بدأت ببلاغ في الساعة الثانية صباحًا إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة، بوجود حادث اصطدام سيارة بدراجة بخارية في شارع التسعين أمام مول عبد العزيز في اتجاه الجامعة الأمريكية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين وفاة المجني عليه، وهروب المتسبب في الحادث.

الشرطة وصلت إلى الجاني الحقيقي بعدما عثرت على لوحة أرقام السيارة بمكان الحادث، وتبين أنها ماركة بنتلي سوداء اللون و مسجلة باسم طارق رياض العريان في مرور الجزيرة، ولكن بعد فحص كاميرات المراقبة اتضح أن سائقها هو المتهم خالد أيمن الذهبي نجل الفنانة أصالة، الذي قام بتسليم نفسه لقوات الأمن عقب صدور قرار من النيابة العامة بضبطه واحضاره، واعترف بتسببه في الحادث بطريق الخطأ، وأكد في أقواله أن السيارة ملك زوج والدته المخرج طارق العريان، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات بالواقعة والتي أحالت المتهم للمحاكمة العاجلة.

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واثبت تقرير الطب الشرعي بعد مناظرة جثة القتيل، وجود كسر بالساقين اليمنى واليسرى وكسر بالجمجمة وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، وتم نقل جثمان المتوفي بسيارة الإسعاف إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

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خالد أيمن الذهبي اثبت في تحقيقات النيابة أنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأقر بارتكاب الحادث ولكنه أوضح أن القتيل كان المتسبب بعدما قطع الطريق أمامه وقال إنه حاول تفاديه إلا إنه اصطدم به من الجانب، وأقر بعدم وجود معرفة سابقة بينه وبين المجني عليه، وقام بتسليم السيارة ليتبين أن بها كسر بالإكصدام والشبكة الأمامية والرفرف الأيسر والكابوت.

بداية الانفراج في موقف خالد الذهبي كانت مع أقوال والد المجني عليه الذي أكد أن الضحية يعمل دليفري بمطعم بالتجمع الخامس، كما رفض توجيه اتهام جنائي للقاتل مؤكدا أن الحداث قضاء وقدر، وبعد الإحالة للمحاكمة تم إثبات تصالح الجاني من اسرة المجني عليه عقب قبول مبلغ مالي دفعه خالد الذهبي مقابل تنازل أسرة المجني عليه عن القضية.

