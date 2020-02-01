أنجي خوري موقوفة في مكتب الآداب بعد دخولها خلسة إلى لبنان

أكدت السلطات الامنية اللبنانية، خبر توقيف الفنانة السورية إنجي خوري، في مكتب الاداب في مخفر حبيش في بيروت.

وكانت إنجي قد عادت خلسة إلى بيروت قبل أيام، في مخالفة لقرار الأمن العام اللبناني، الذي قام بترحيل إنجي إلى بلدها سوريا قبل أشهرٍ، وسافرت بعدها إلى دبي، لتعود السلطات الإماراتية وترحلها إلى بلدها ايضا.

وكانت الفنانة قمر قد كشفت عن عودة انجي خلسة الى لبنان، واتهمتها آنذاك بـ "مخالفة القوانين بدعم من إحدى الفنانات بدون الكشف عن إسمها".



وتضاربت المعلومات حول سبب توقيف أنجي خوري لدخولها غير الشرعي إلى لبنان، إلا انه بات مؤكداً انه تم توقيفها في مكتب الآداب فصيلة حبيش.

ولم يتم الكشف بعد عما اذا كان سيتم سجن إنجي أم ستكتفي السلطات اللبنانية بترحيلها من جديد.

يذكر أنه كان من المقرر أن تحل الفنانة السورية إنجي خوري اليوم، ضيفة عبر سكايب على برنامج " لازم نحكي" الذي يقدمه الاعلامي تمام بليق والممثلة السورية رنا شميس عبر قناة " لنا" السورية، إلا أنه قبل ساعات من التصوير، تعذٌر الاتصال بإنجي، ليتسرب بعد ذلك خبر توقيفها في مخفر حبيش في بيروت.

Advertisements

إقرئي ايضًا:

نهى نبيل أمام القضاء بسبب الفيديو الفضيحة

فيديو: حلا ترك تقاضي والدتها... وجدّتها تكشف سراً خطيراً