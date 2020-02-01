بعد بعد شائعة ارتباطهما: طبيب أصالة يجري تعديلاً على وجهها يغيرها كثيراً!

السبت 1 فبراير 2020

أصالة نصري

تداول رواد مواقع التواصل فيديو يجمع بين أصالة نصري وطبيب التجميل فادي نصر، الذي نفى بنفسه ارتباطه عاطفياً بالفنانة السورية، مؤكداً على أن كل ما يجمع بينهما هو الصداقة.



وظهرت أصالة نصري والطبيب فادي نصر في الفيديو المتداول، تخبر الأولى الجمهور بأنها الآن موجودة في عيادة طبيب التجميل الخاص بها، وأنه منعها من السفر إلى كوريا الجنوبية، من أجل الخضوع إلى عملية تجميل في الذقن.

واستعرضت أصالة نصري اللمسات التي أحدثها الطبيب فادي نصر على وجهها، وكيف عدل شكل ذقنها الذي كانت ترغب في تغييره بنسبة كبيرة جداً قد تصل إلى 75 %.

كما ظهر في بداية الفيديو، تصريح أصالة برغبتها في السفر إلى كوريا الجنوبية، من أجل تغيير شكل ذقنها الذي يسبب لها مشاكل في التصوير وترغب في تعديله.

Advertisements

وكانت أصالة نصري خطفت الأنظار مؤخراً بشكل وجهها المحدد، الذي زادها جمالاً وشباباً، موضحة من جهتها أن سر جمالها في الفترة الأخيرة يعود إلى خسارتها لـ 7 كيلوجرامات من وزنها دفعة واحدة.

ومن جهة أخرى، أطلت الإعلامية بوسي شلبي في فيديو بصحبة الطبيب فادي نصر، من أجل نفي خبر ارتباطه بأصالة نصري الذي يتم تداوله على مواقع التواصل.

وأكدت بوسي شلبي على أن فادي نصر هو طبيب التجميل الخاص بها وبالفنانة أصالة نصري، وأنها صديقة مقربة منه ومن عائلته، وأخذ الدكتور يضحك بعفوية على خبر ارتباطه بالفنانة السورية نافياً الأمر برمته ومشيراً إلى أنه لا يعرف سبب ظهور هذه الشائعة.

يذكر أن أصالة نصري أعلنت انفصالها رسمياً عن زوجها المخرج طارق العريان في بداية شهر يناير 2020، رافضة الكشف عن أسباب الطلاق.