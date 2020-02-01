منتج “علاء الدين” يمنع الدعوات الخاصة في عروض القاهرة

متابعة بتجـــــــــرد: قرر المخرج المصري مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح “كايرو شو”، منع الدعوات الخاصة لمسرحية “علاء الدين”، المقرر انطلاق عروضها في القاهرة خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير الجاري، لرغبته في بيع كل تذاكر المسرح للجمهور.

وقال مصدر من داخل المسرحية، إن الهواري أبلغ قراره لأبطال العرض، الذين تفهموا الموقف ولم يعترضوا عليه، مضيفاً أن هذا القرار سببه ارتفاع كلفة المسرحية، ورغبة الشريك المؤسس في تحقيق أكبر استفادة مالية طيلة أيام العرض بالقاهرة، خاصة بعد نجاح المسرحية وقت عرضها بموسم الرياض الترفيهي.

مسرحية “علاء الدين” من بطولة أحمد عز، تارا عماد، محمد ثروت، هشام إسماعيل، سامي مغاوري، محمد جمعة وإسلام إبراهيم.