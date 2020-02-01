تمثال شوكولا لكريستيانو رونالدو بحجمه الحقيقي

متابعة بتجـــــــــرد: صنع خبّازٌ برتغالي تمثال شوكولا بالحجم الطبيعي للاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، في محاولةٍ منه للتغبير عن حبه وولعه للاعبه المفضل.

قصة التمثال

رونالدو، الذي أحبه الجميع في ريال مدريد، وانتقل هذا الحب معه إلى النادي الإيطالي يوفنتوس، لديه محبين حول العالم. لكن هذا الخباز، الذي يشاركه الجنسية، عبر عن هذا الحب بطريقةٍ غير تقليدية. فقرر جو كاردوسو، صنع تمثال شوكولا بالحجم الحقيقي لـCR7.

تناقلت وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي صور التمثال، مشيدين بالنسخة المحلاة من كريستيانو رونالدو، ذات السعرات الحرارية المرتفعة. استغرق كاردوسو في صنعها ما يقارب 200 ساعة عمل.

يبلغ وزن التمثال نحو 120 كيلوغرام، وارتفاعه 1.87 متراً. وهو أكثر من الوزن الحقيقي للاعب، الذي يبلغ 84 كيلوغراماً، ويرجع ذلك لاستخدام كميةٍ كبيرة من الشوكولا لصنع التفاصيل الدقيقة.

يأمل الخباز البرتغالي أن يرى كريستيانو رونالدو تمثال الشوكولا ليعرف مقدار حبه وشغفه به.

الخطوة الثانية

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صنع تمثال الشوكولا لرونالدو في مدينة فريبورغ في سويسرا. يرجع سر ولع كاردوسو باللاعب إلى أن مسار حياتهما متشابهان، لأن كليهما بدأ من العدم منذ الصغر، وعملا بجد حتى وصلا إلى مكانةٍ متميزةٍ في مجالي عملهما.

التميز العالمي الذي يصفه الخباز البرتغالي، يرجع إلى وصف رونالدو بأنه أفضل لاعب في العالم. وهو أيضاً حاصل على لقب أفضل صانع شوكولا في العالم. واستمد كاردوسو الفكرة من مشروعٍ سابق حاز فيه على جائزة لصنع تمثال نصفي من الشوكولا أصغر حجماً لنجم فريق يوفنتوس.

سيعرض هذا التمثال في سلسلة محلاتٍ في سويسرا لمدة أسبوعين. ثم ينتقل إلى البرتغال، ليعرض مدة ثلاثة أيام في قرية كاردوسو. وهو يأمل أن يتصل به ليعطيه فكرةً عن مسار التمثال بعد انتهاء مرحلة عرضه.

النسخة الأفضل

هذه النسخة من رونالدو مصممة بمهارةٍ أفضل من سابقتها، إذ تم تكريم اللاعب بتمثالٍ نصفي في مسقط رأسه ماديريا في البرتغال. لكنه لاقى سخريةً واستهزاء بسبب عدم مطابقته للصورة الحقيقة، لكن رونالدو تقبل التمثال بعد إعطاء صانعه بعض النصائح لتعديل بعض تفاصيل الوجه الضاحك.