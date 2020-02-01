يوساكو ميازاوا لم يعد يريد شريكةً لرحلته حول القمر

متابعة بتجـــــــــرد: يعرف الملياردير الياباني يوساكو ميازاوا، الذي يعمل في مجال الموضة، ولديه الملايين من المتابعين على حسابه على تويتر، بأنه من الشخصيات المعروفة بطرح أفكارٍ مثيرة للجدل.

لكن هذه الأفكار لا تنجح جميعها، بل تفشل في بعض الأحيان، مثل بحثه عن شريكة لرحلته حول القمر، إذ تراجع فجأةً عن القرار.

الملياردير الياباني يبحث عن حبيبة تذهب معه إلى القمر

أعلن ميازاوا منذ فترة، عبر موقعه الإلكتروني، أنه يستقبل طلبات الانضمام إلى برنامج “عشاق القمر”. وكتب: “مع تدفق مشاعر الوحدة والفراغ، أود أن أستمر في حب امرأةٍ واحدة”. وأضاف: “أريد أن أعثر على شريكة حياتي المستقبلية، التي أود أن أصرخ معبراً لها عن حبي، وداعياً للسلام العالمي في الفضاء الخارجي”.

يحتل الملياردير الياباني المركز الثامن عشر في قائمة أغنياء اليابان، وسيكون أول مسافرٍ إلى القمر في عام 2023، في الرحلة الخاصة التابعة لشركة Space X، التي يمتلكها الملياردير ورجل الأعمال المعروف إيلون ماسك.

يذكر أن ميازاوا هو مؤسس موقع Zozo Town الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة، والرئيس التنفيذي الأسبق للموقع، الذي أعلن عن بيعه العام الماضي إلى مجموعة Soft Bank.

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أسباب تراجع يوساكو ميازاوا عن قراره

أعلن يوساكو ميزاوا الملياردير الياباني البالغ من العمر 44 عاماً، توقفه عن عملية البحث عن حبيبة تشاركه رحلته حول القمر، على متن المركبة الفضائية بيج فالكون روكيت.

وهو كان يبحث عن فتاةٍ أو سيدة غير متزوجة، ممن تجاوزت أعمارهن العشرين عاماً، ليختار من بينهن من ستصبح شريكة حياته. وتقدمت للمنافسة نحو 28 ألف فتاة

قال ميازاوا في تغريدةٍ عبر تويتر : “إنني أشعر بأسفٍ بالغ لاتخاذ قرار الانسحاب، وأعتذر لجميع من تقدمن للمنافسة من الفتيات والسيدات. كما أشكر العاملين في أبيما تي.في”.

وعلى الرغم من أن المركبة لم يتم صنعها بعد، إلا أن إيلون ماسك قال: “أنا أريد أن تكون المركبة جاهزة للقيام برحلةٍ غير مأهولة إلى المريخ مع حلول 2022”

ولم يتضح حتى الآن ما هو المبلغ الذي دفعه الملياردير ميازاوا، مقابل القيام برحلته إلى الفضاء التي كان ينتظر انطلاقها مع بداية عام 2023.