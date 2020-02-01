هل تنبأ “ذا سيمبسونز” بانتشار فيروس كورونا؟

متابعة بتجــــــــــرد: ذكرت تقارير إخبارية أن عشاق “ذا سيمبسونز” يقولون إن المسلسل الكرتوني الكوميدي الشهير قد توقع تفشي فيروس كورونا في خلال حلقة بثت لأول مرة عام 1993.

وربط عشاق “ذا سيمبسونز” بشكل كبير بين فيروس “أوساكا فلو”، الذي تكلّمت عنه الحلقة، وانتشار كورونا اليوم.

وتحدّثت الحلقة التي عُرضت قبل 27 عاماً، عن معاناة نجوم المسلسل من انتشار فيروس “أوساكا فلو” في بلدة أميركية بعدما قدم إليها من اليابان.

وفي أحد مشاهد الحلقة، يظهر عامل مصنع في اليابان وهو يسعل على خلاطات موضبة قبل أن يتم شحنها إلى الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، عانى معظم سكان بلدة سبرينغفيلد المرض مع انتشار فيروس “أوساكا فلو” في البلدة.

إشارة الى أن عشاق “ذا سيمبسونز” يصرون على أن المسلسل قد تنبأ في انتشار كورونا، على الرغم من أن الحلقة قد لفتت الى أن الفيروس بدأ في اليابان وليس في الصين كما في حالة كورونا.