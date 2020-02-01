مائدة الأوسكار.. قائمة نباتية مع قليل من السلمون والكافيار

قرّر منظمو حفل جوائز الأوسكار تقديم قائمة طعام نباتية بنسبة 70% خلال دورة العام الحالي، إلا أن الطاهي الأمريكي فولفجانج بوك أكد أنه لن يتخلى عن بعض المأكولات الفاخرة مثل الكافيار، فضلاً عن السلمون المدخّن.

وقال بوك: "سنعدّ الكثير من الأطباق، فحتى لو كان هناك أشخاص نباتيون صرف إلّا أن هناك غالبية لا تزال تتناول اللحوم والأسماك"، مضيفا: "نريد أن يكون الجميع سعداء.. الأمر ممتع بالنسبة لنا، وأخيراً سنعد أطباقاً نباتية ولذيذة من دون أن نهمل إعداد اللحوم والأسماك".





وتدرب فولفجانج البالغ 70 عاماً على فن الطبخ التقليدي في فرنسا، وتمرّس في مطاعم راقية قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة، ويقدم العديد من "الأطباق النباتية" في مطاعمه التي تنتشر من بيفرلي هيلز إلى سنغافورة مروراً ببريطانيا، وهو ما جعله يتكيّف مع القرار الذي اتخذته أكاديمية الأوسكار في اللحظة الأخيرة.

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وتمكن الطاهي الشهير وفريقه من إضافة 18 طبقاً نباتياً إلى قائمة عشاء حفلة الأوسكار التي سيحضرها نحو 1500 مدعو.



ومن المتوقع أن يتمّ تقديم البطاطا الحلوة مع صلصة الثوم بالنعناع والكزبرة وفطائر الدجاج مع الطاجن والباذنجان مع صلصلة هونان والأرز الأسود.

أمّا بالنسبة إلى الحلويات، فيأسف الحلواني الفرنسي كامل كشيدا لعدم تمكنه من استخدام الزبدة والبيض، لكنه قال: "سنستخدم الكثير من حليب اللوز وجوز الهند، وهناك الكثير من التقنيات التي ستساعدنا للتغلب على الصعوبات وإيجاد بدائل".

ولحسن حظ كشيدا وفريقه المؤلف من 25 شخصا، فإن شركة "فالرونا" للشوكولاتة التي يتعامل معها، تنتج في الأساس نوعا من الشوكولاتة النباتي الصرف سيستخدمه في صنع تماثيل أوسكار مذهبة بالفريز والليمون، حيث من المتوقع إعداد نحو 5000 تمثال أوسكار.



