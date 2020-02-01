نانسي عجرم متهمة بسرقة أغنيتها الجديدة من فنان عراقي.. شاهدي الأدلة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وقعت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في فخ الاتهامات بسرقة فكرة أغنية لها من أغنية أخرى لفنان عراقي على غرار ما يحدث مع غالبية الفنانين.

ومؤخرا طرحت الفنانة نانسي عجرم أغنية "قلبي يا قلبي" وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ولاقت الأغنية ردود فعل واسعة حتى أنها تصدرت "تويتر" في قائمة التريندات بلبنان بجانب هاشتاج اسم نانسي عجرم.

ومع ازدياد التفاعل تجاه الأغنية ظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفنان والعازف العراقي روني داود، وهو يتهم الفنانة نانسي عجرم وصناع أغنيتها بسرقة فكرتها وكلماتها موضحا أنها منحوتة نحتا من أغنيته "قلبي يا قلبي" التي تحمل نفس الاسم والفكرة ونفس الكلمات المستخدمة ومنها: "القلب، العين، السهر، الليالي"، وغيرها.

وأشار إلى أنه عندما دقق أكثر في كلمات الأغنية اكتشف ثلاثة مقاطع منحوتة نحتا أيضا، منوها أنه طرح أغنيته قبل 5 أشهر وهي من كلمات الشاعر الكبير توفيق فاخوري وتحمل اللهجة الخليجية أما أغنية نانسي عجرم فتحمل اللهجة اللبنانية.

وأردف الفنان العراقي وهو يوثق اتهاماته بالدلائل من خلال منشور له عبر حسابه على "فيسبوك" فقال: "أول تشابه هو عنوان الأغنية (قلبي يا قلبي) فقلت ربما تشابه عناوين فقد يحدث هذا فكلمة قلبي يا قلبي ليست حكرا علي ولكن عندما دققت في طريقة صياغة الأغنية لاحظت أنها متشابهة واللحن بعض الشيء متشابه في بعض المقاطع فقلت ممكن يحصل أيضا".

واستطرد الفنان العراقي قائلا: "ولكن عندما دققت أكثر في كلمات الأغنية وجدت أن الشاعر اللي كتبها وهو الشاعر نبيل خوري وجدت أن الشاعر نحت أغنيتي (قلبي ياقلبي) بعنوان الأغنية وفكرتها ومحتواها وإليكم أوجه التشابه الستة".

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وتابع: "التشابه الأول العنوان عنوان الأغنية قلبي يا قلبي، التشابه الثاني تقطيعة الكلام تقطيع أبيات الأغنية، التشابه الثالث فكرة الأغنية مع تحوير بسيط فكلانا يحاور القلب، نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي إلخ، والتشابه الرابع أنا بقول في الأغنية قلبي يا قلبي وايش فيك ما تهدي (بالخليجي) هي بتقول قلبي يا قلبي تركني يا قلبي (باللبناني) ايش فيك ما تهدي يعني اهدأ وهي بتقول اتركني".

وتابع روني داود،: "التشابه الخامس أنا بقول حبك أسرني ليلي سهرني، هي بتقول في عيوني انت وبس ليالي ليالي عم بسهر ليالي، والتشابه أنا بقول حبك أسرني وهي بتقول في عيوني انت وبس أنا بقول ليلي سهرني هي بتقول ليالي ليالي عم بسهر ليالي والتشابه في سهر الليالي".

واستكمل: "التشابه السادس، أنا بقول يشوفو بعيوني عشقي وجنوني، هي بتقول مبين علي في سر بعيني، والتشابه هي بتقول مبين بعيوني وانا بقول يشوفو بعيوني، والتشابه هنا في فكرة الأغنية مع تحوير بسيط فكلانا يحاور القلب، نفس الكلمات المستخدمة القلب العين السهر الليالي إلخ".

واختتم الفنان العراقي: "السؤال أوجهه الآن ليس إلى الفنانة نانسي عجرم بل إلى الشاعر نبيل خوري لماذا هذا النحت من كلمات أغنيتي فأنا لا ألوم الفنانة نانسي عجرم بل أوجه تساؤلا للشاعر نبيل خوري وليحكم الجمهور علما أن أغنيتي نزلت قبل 5 أشهر على اليوتيوب وأطالب مدير أعمال الفنانة نانسي عجرم جيجي لامارا باتخاذ الإجراءات اللازمة لهذا النحت من قبل الشاعر".

في ذات السياق أثبت الفنان العراقي روني داود، السرقة في مقطع فيديو ختمه بأنه ينتظر مكالمة مدير أعمال نانسي عجرم لحل أمر هذه السرقة بشكل ودي، وعلق على المقطع قائلا: "لقد تم سرقة أغنيتي - أغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من أغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الأغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن وإليكم الأدلة القاطعة في هذا الفيديو الذي يتم المقارنة فيه بين أغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم".

يذكر أن نانسي عجرم طرحت أغنيتها الجديدة "قلبي يا قلبي" لتؤكد أنها تجاوزت أزمة القتيل السوري محمد الموسى على يد زوجها فادي الهاشم والتي لا تزال تشعل مواقع التواصل وتثير الجدل.