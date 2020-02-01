نوال الزغبي تعلن عن مفاجئة قريبة لجمهورها

أعلنت النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن استعدادها لطرح عمل غنائي جديد قريباً، من خلال حسابها على انستجرام.

وتحمل الأغنية المُرتقبة اللهجة اللبنانية، ومن اللون الرومنسي، ومن كلمات مازن ضاهر والحان فضل سليمان وتوزيع جيمي حداد، وإنتاج شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

ومن المُقرر طرحها خلال شهر فبراير القادم، بالتزامن مع مرور عام على صدور ألبومها الأخير «كده باي». قد يهمك أيضا: زوج نوال الزغبي يطالبها برؤية أولاده ويكشف سر المكالمة المسجلة لها نوال الزغبي تكشف سر غيابها عن حفلات رأس السنة

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