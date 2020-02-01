أصالة تنشر صورة من كواليس تصوير "شامخ" عبر "إنستغرام"

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري صورة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور الشهير «إنستغرام»، صورة من كواليس آخر أعمالها الغنائية الذي طرحتها على طريقة الفيديو كليب قبل عدة أسابيع، وعلقت عليها: «صدق الذين قالوا هناك طعم لكل المشاعر القاسية وهو مر لا يمر بسبب غصة أغلقت حتى مرور النفس وطعم الشجن مع الروح التي نزفت ولأنها أصبحت ذكرى وما زالت تنسحب من شرايين القلب وطلوعها مؤلم وأنا أهوى أن أخرج من حزني متى هو يشاء».

وأثار كلام أصالة حالة من الجدل بين محبيها، خاصة أنها انفصلت عن زوجها المخرج طارق العريان منذ عدة أسابيع وأعلنت ذلك بشكل رسمي عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وسط تكتم الثنائي عن أسباب الانفصال.

وطرحت أصالة مؤخرًا فيديو كليب «شامخ» وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا على مستوى الوطن العربي، أكدت أن الفيديو كليب أخذ منها وقتًا ومجهودًا كبيرين لأنها تقدم فيه أداءً جريئًا لأول مرة في كليباتها، مؤكدة أنها بكت كثيرًا أثناء تصويره.

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