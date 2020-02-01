انطلاق مسرحية علاء الدين لـ"أحمد عز"6 شباط

أعلنت "كايرو شو" المنتجة للمسرحية الكوميدية الاستعراضية "علاء الدين" للنجم أحمد عز، عن انطلاق العروض الجماهيرية للمسرحية في القاهرة يوم ٦ فبراير القادم، وذلك بعد الانتهاء من كل التجهيزات الفنية الخاصة بالعمل.

وأوضح مسرح "كايرو شو"، في بيان، أن التذاكر ستكون متاحة للجمهور من خلال أكثر من وسيلة سواء أون لاين أو تليفونيًا من خلال موقع "tickets marches"، أو الحجز المباشر في حال توفر أماكن بمنفذ البيع داخل المسرح، لافتًا إلى أن عروض "علاء الدين" ستقدم على مسرح "كايرو شو" بالسادس من أكتوبر.

مسرحية "علاء الدين" إخراج مجدي الهواري، وبطولة النجم أحمد عز، ويشاركه البطولة، تارا عماد (ياسمين) ومحمد ثروت (الجني)، وهشام إسماعيل (الوزير جعفر) وسامي مغاوري (السلطان)، إسلام إبراهيم (قفة)، محمد جمعة (فرعون).

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