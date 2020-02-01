شريف سلامة ينتهي من تصوير فيلم "الغريب" مع إيمان العاصي

انتهي الفنان شريف سلامة مؤخرا من تصوير فيلم “الغريب”، التي تشارك في بطولته الفنانة إيمان العاصي، تحت قيادة المخرج محمود كامل، ومن تأليف أحمد، ومصطفى الدهان. الفيلم أكشن ينتمي إلى الرعب، وقد بدأ تصويره خلال الفترة الماضية في العديد من المناطق المتفرقة ما بين مصر الجديدة والمطار، هذا إلى جانب التصوير في العديد من شوارع الهناجر حول منطقة المطار. وفي وقت سابق، تعرض كل من الفنانة إيمان العاصي وشريف سلامة لبعض الإصابات والجروح أثناء تصوير الفيلم.

وأوضح مخرج الفيلم، حقيقة هذه الإصابات، قائلًا: ”إن كل ما هناك هو إصابة أحد ألواح الزجاج “بسرطان الزجاج”، وكان في ذلك الحين يتم تصوير مشهد أكشن خاص بشريف سلامة وإيمان العاصي ووقع الزجاج عليهم وتعرضا لبعض الجروح الطفيفة جراء تناثر الزجاج عليهما”.

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