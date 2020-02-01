خالد الصاوي ينضم إلي "ساعة شيطان" مع باسم سمرة

خلال الأيام السابقة تم الإعلان عن بدء تصوير فيلم «ساعة شيطان»، الذي يقوم ببطولة خالد الصاوي وباسم سمرة وعدد كبير من النجوم. وعلمنا: أن خالد الصاوي هو أحدث المنضمين إلي الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار رعب أكشن، ويناقش العديد من المشاكل الإجتماعية، ويتخلله بعض مشاهد الكوميديا. الفيلم يضم العديد من النجوم بجانب باسم وخالد، مصطفي أبوسريع، نانسي صلاح، رحمة حسن، إسلام إبراهيم، محمد عز، أحمد سلطان، ملك قورة، إلهام عبدالبديع،

وأيضا العديد من ضيوف الشرف. ويتناول قضية الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي تقود إلي الإنتحار مثل لعبة الحوت الأزرق التي حصدت أرواح العشرات من المراهقين.

الفيلم تم بدء تصويره منذ مايقرب 5 أيام، وسوف يستمر التصوير حتي 15 فبراير القادم، والتصوير داخل مصر، وحتي الأن لم يستقر علي الموعد النهائي للعرض، والفيلم من تأليف أحمد عثمان وإخراج إبرام سمير.

جدير بالذكر أن خالد الصاوي انتهي مؤخرا من تصوير فيلم «صندوق الدنيا»، الذي يشاركه البطولة رانيا يوسف، باسم سمرة، أحمد كمال، عمرو القاضي، علاء مرسي، وصلاح عبدالله، ومن تأليف وإخراج عماد البهات. ومن المقرر طرحة في دور العرض يوم 12 فبراير القادم.

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