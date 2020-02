"الأوسكار" تكشف قائمة النجوم المشاركين في تقديم الحف

كشفت أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة (الأوسكار)، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، القائمة الأولى لمقدمي الحفل في نسخته الـ92، المقرر عقده في 9 فبراير المقبل بمسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

ضمت القائمة: ويل فاريل، جال جادوت، تيموثي شالاميت، زازي بيتز، ميندي كالينج، جوليا لويس درايفوس، لين مانويل ميرندا، مارك روفالو، أنتوني راموس، كريستين ويج، كيلي ماري تران. ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية عن باقي أسماء النجوم المشاركين في تقديم الحفل تباعا.

تصدر فيلم "Joker" ترشيحات جوائز الأوسكار في 11 فئة، تلاه "The Irishman"، و"1917"، و"Once Upon a Time in Hollywood" برصيد 10 ترشيحات لكل منهما.

كما ضمت قائمة الترشيحات فيلمان سوريان، هما: "إلى سما" للمخرجة وعد الخطيب، و"الكهف" للمخرج فراس فياض؛ بفئة أفضل فيلم وثائقي طويل.

وحصلت شبكة "نتفليكس" على 24 ترشيحا بفضل ملحمة سكورسيزي "The Irishman" الحائز على 10 ترشيحات، وفيلم "Marriage Story" لنواه بومباك، 6 ترشيحات، وفيلم "Two Popes" لفرناندو ميريلس، الحائز على 3 ترشيحات.

