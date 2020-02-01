شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فريق عمل ألبوم "حلوة السهرة" لـ مروة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة مروة نصر من اللمسات النهائية لألبومها الجديد الذى يحمل اسم "حلوة السهرة" الذى يشمل 10 أغانى متنوعة تقدمها بشكل جديد ومختلف على جمهورها، وتراهن عليه بقوة خلال مشوارها الغنائى، ويحمل عددا من المفاجآت عن ألبوماتها السابقة ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.





وكان ضمن فريق عمل الألبوم الذين تتعاون معهم من شعراء وموزعين وملحنين تامر حسين وجمال الخولى وعزيز الشافعى ونادر حمدى وأحمد أبراهيم وفهد وخالد رؤوف وأسامة عبد الهادى وغيرهم.





وطرحت مؤخراً مروة أغنية "حب قديم"، والأغنية من كلمات أحمد سرور وألحان مصطفى الشعيبى وتوزيع نادر حمدي وحققت نجاح كبير.

Advertisements









يذكر أن مروة نصر شاركت فى النسخة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمى" وقدمت العديد من الأغنيات المنفردة والألبومات الغنائية التي حققت نجاح كبير في الفترة الماضية.

وقدمت مؤخرا مروة نصر حفلا غنائى بإحدى الأكاديميات التي غنت للطلاب مجموعة كبيرة من أغنياتها التي رددها معها الطلاب وتفاعلوا معها بشكل كبير، وأدت مروة فقرتها مع استعراضات عالمية، كما شارك في الحفل محمد سراج ورنا سماحة مما زاد من الأجواء حماسة.

وكانت مروة نصر، قد وجهت منذ فترة رسالة للاعب المنتخب والمحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام"، ونشرت الفنانة صورة "صلاح" عبر حسابها على "إنستجرام".

وعلقت "أنا لو منك، أفرح أكتر، بيقولوا زمان العين مابتكرهش إلا اللي أحسن منها، وإنت عملت اللي محدش عرف يعمله، كمل وسيبك من العبث" مضيفة: "كفاية إنك أحسن لاعب فى قلوبنا، ربنا يحفظك لبلدك، عشان إحنا بنفتخر بيك".