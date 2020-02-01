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شكرا لقرائتكم خبر عن الرومانسية فى أبهى صورها.. أوفست يصلح شعر زوجته كاردى بى قبل التقاط الصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت كل من كاردى بى وزوجها أوفست الأنظار لهما على السجادة الحمراء فى حفل "كلايف ديفيس برى جرامى جالا"، إذ ظهر أوفست وهو يصلح شعر كاردى بى أمام الكاميرات، قبل أن يسرع ليقف جانبا، ليدع لها فرصة فى التقاط الصور أمام عدسات المصورين.
وحاز الفيديو على إعجاب المتابعين، خاصة مع طريقة أوفست لتعبيره عن حبه لكاردى بى، واختفائه من المشهد ليتيح لها فرصة التقاط الصور بعد أن أصلح شعرها.
بعد عملية بحث شاقة، استمرت لعامين، قرر مغنى الراب العالمى أوفست وزوجته المطربة العالمية كاردي بي، شراء منزل جديد وتحسين حياتهم المعيشية التي استمرت لفترة طويلة داخل شقق متنوعة في الكثير من الولايات، وانتقلا لحى باكهيد في ولاية أتلانتا بجورجيا، والذى دفعا فيه مبلغ وصل لـ5.795 مليون دولار.
أوفست يصلح شعر كاردى بى
وبحسب صحيفة فاريتى فإن المنزل الجديد الذى انتقل فيه الثنائى الشهير، تبلغ مساحة 6 أفدنة، وكان متاحا آخر مرة بسعر لا يتجاوز 5.8 مليون دولار، ويحتوى على الكثير من الغرف وقبو كبير يحتوى على 1800 زجاجة نبيد، وغرفة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مكان مخصص لتخزين الأسلحة.
ويقع الهيكل المكون من ثلاثة طوابق خلف بوابات على مساحة شاسعة من الأشجار، كما يتميز المنزل بمساحة كبيرة لمرآب سيارات يسع على الأقل لـ6 سيارات، بالإضافة إلى حديقة كبيرة بالخارج تتسع لأقامه الحفلات المعتاد على الثنائي احيائها بشكل مستمر لاصدقائهم، ويتميز المنزل من الداخل ببهو مرتفع مزدوج بأسلوب وحجم عملاق.
وبحسب صحيفة فاريتى، فأن المنزل الجديد الذى انتقل فيه الثنائى الشهير، تبلغ مساحة 6 أفدنة، وكان متاح أخر مرة بسعر لا يتجاوز 5.8 مليون دولار، ويحتوى على الكثير من الغرف وقبو كبير يحتوى على 1800 زجاجة نبيد، وغرفة ألعاب للأطفال، بالإضافة إلى مكان مخصص لتخزين الأسلحة.
ويقع الهيكل المكون من ثلاثة طوابق خلف بوابات على مساحة شاسعة من الأشجار، كما يتميز المنزل بمساحة كبيرة لمرآب سيارات يسع على الأقل لـ6 سيارات، بالإضافة إلى حديقة كبيرة بالخارج تتسع لأقامه الحفلات المعتاد على الثنائي احيائها بشكل مستمر لاصدقائهم، ويتميز المنزل من الداخل ببهو مرتفع مزدوج بأسلوب وحجم عملاق.
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