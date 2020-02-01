شكرا لقرائتكم خبر عن Fast and Furious 9.. تعرف على موعد طرحه بعد تحقيق البرومو 5 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ الإعلان عن البرومو التشويقي للجزء التاسع من فيلم Fast and Furious 9 وجمهور وعشاق السلسلة الشهيرة باتوا ينتظروا الفيلم على أحر من الجمر، خاصة بعدما ظهر البرومو بشكل مشوق أكثر من العادة، خاصة مع ظهور نجم الـ WWE وعالم المصارعة john cena فى إطار حماسى للغاية بصحبة فان ديزل بطل الفيلم.

فيلم Fast and Furious والذي وصلت مشاهدات البرومو الخاص به عبر موقع يوتيوب إلى خمسة ملايين مشاهدة رغم طرحه بالأمس فقط يتوقع كثيرون أن يحقق أرقاماً عالية في عالم الإيرادات كعادة الأجزاء السابقة من السلسلة الشهيرة، والتى تعد أبرز سلسلة في عالم أفلام السيارات والأكشن التي تدور حوله تلك الأفلام.

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كما اعتاد جمهور الفيلم على ضم كل جزء من أجزاء تلك السلسلة لنجم كبير مثلما حصل مع داوين جونسون وجيسون ستاثام من قبل، وحققا نجاحاً كبيراً مع فان ديزل أثناء مشاركتهما من قبل.

ومع طرح البرومو وتساؤل الكثيرون حول موعد طرح الفيلم في دور العرض حول العالم، فقد حددت الشركة المنتجة شهر مايو وتحديداً يوم 22 منه كموعد لطرح الفيلم داخل دور العرض.

جدير بالذكر أن الجزء الأخير من سلسلة Fast & Furious حقق حصيلة إيرادات وصلت إلى مليار و238 مليون دولار أمريكى حول العالم، ويشارك في بطولة الفيلم فان ديزل، وسكوت أستوود، وشارليز ثيرون، وكورت راسل، ودوين جونسون، وهيلين ميرين، وميشيل رودريجيز، وجايسون ستاثام ومن تأليف كريس مورجأن وجارى سكوت طومسون، ومن إخراج F. Gary Gray، كما يذكر أن الجزء القادم سيشهد ظهور مغنية الراب الأمريكية كاردى بى في دور لم يكشف عنه بعد، وهو الجزء الذى تقوم بإنتاجه شركة Universal ، وتعد هذه ثاني مشاركات كاردى بى السينمائية بعد فيلمها مع جنيفر لوبيز فى Hustlers .