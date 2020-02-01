شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لبلبة تغنى وترقص للهضبة عمرو دياب بمعرض الكتاب وتعلق: نسيت نفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبة، خلال ندوتها المقامة بمعرض الكتاب، إنها تحب الغناء وتحب الهضبة عمرو دياب جدا ولكنها كانت تحب أغنية محددة وكانت تريد غنائها بدلا من عمرو دياب وهى أغنية (قمرين)، لتفاجئ جمهور معرض الكتاب بالوقوف وغناء الأغنية والرقص عليها وسط تصفيق الحاضرين، لتعلق بعد الانتهاء من الأغنية: "أنا نسيت نفسي وبرقص في معرض الكتاب".

وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيله، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إني معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما".

الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التي تربي عليها أجيال مثل "ماما حبيبتي وبابا حبيبي" و"حصالتي ليها كرش"، وكان آخر اعمالها فيلم "كازبلانكا" الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".

Advertisements



























