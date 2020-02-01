شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لبلبة: عادل إمام توأمى وعملت بطولة فيلم بدل ميرفت أمين بسبب ارتداء ملابس نوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبة: "أنا بعتبر الفنان عادل إمام توأمى، وأنجح أفلامى كانت معاه وهو إنسان عطوف، وتعلمت منه كثيرا، وبكون فى منتهى السعادة لما بكون معاه، وهو إنسان منظم فى كل شىء وعمره ما كان عنده غيرة فنية تجاه أى شخص، وكان دايما بينصحنى أعمل إيه، يا رب أشوفه دايما ناجح بيا أو من غيري".

وتابعت: "عملت مع عادل إمام فيلم كان أبيض وأسود ولم يجمعنى به سوى مشهد واحد، ولكن الجميع قال إن فى كاريزما بينا بسبب هذا المشهد".

وأضافت لبلبة: "فى يوم من الأيام طلبونى فى بطولة فيلم (خلى بالك من جيرانك) مع عادل إمام وقرأت السيناريو وعملت الفيلم ونجح جدا، ولكنى اكتشفت بعد ذلك إن هذا الدور كان معروض على الفنانة ميرفت أمين وهى رفضته بسبب مشهد كان لا بد من ارتداء ملابس نوم فيه لأنها كانت متزوجة وقتها من الفنان حسين فهمى".

واستكملت: "عملنا أفلام كتير ناجحة سوا مثل (احترس من الخط) و(عصابة حمادة وتوتو)، حتى توقفنا فترة، وكان عادل إمام ابتدى يغير فى شكل أفلامه، وفى مرة كنا سوا فى مكان وقالى إنتى تخنتى شوية، وقالى خسى شوية عشان عاوزك فى فيلم (عريس من جهة أمنية)".

وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيله، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إنى معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما".

الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل "ماما حبيبتى وبابا حبيبي" و"حصالتى ليها كرش"، وكان آخر اعمالها فيلم "كازبلانكا" الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

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ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".