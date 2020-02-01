شكرا لقرائتكم خبر عن روبى فى ظهور جديد.. ومنى زكى وهنا الزاهد تزينان التعليقات بالقلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما تخطف النجمة روبي، الأنظار إليها لحظة ظهورها بصورة أو إطلالة جديدة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، فبعد أن نجحت فى توجيه الانظار إليها فى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائى الأخير، وسيطرتها على التريند بظهورها المتألق على خشبة المسرح بالفستان الذهبى، نجحت فى جذب عدد كبير من عشاقها وجمهورها لصورتها الجديدة التى نشرتها منذ قليل عبر حسابها بإنستجرام.

وظهرت النجمة فى صورة جديدة لها، وهى ترتدى فيها نظاراتها الشمسية فى وأحدى البلوزات ساطعة اللون وقميص أبيض، وسط أشعة الشمس، لتخطف قلوب جمهورها بالصورة الجديدة التى حظيت على عشرات الآلاف من الإعجابات.

ولم تكتف روبى بعشرات الآلاف من الإعجابات خلال وقت قصير من نشرها للصورة، وحصلت على تعليقات من النجمة منى زكى والفنانة هنا الزاهد اللذين حرصتا على إضافة الكثير من ايموجى القلوب والقبلات على الصورة.

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وبدأت روبى منذ أيام تصوير أول مشاهد فيلم "حلم سوسن" الذى تقوم ببطولته مع الفنان أحمد فهمى، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، فى مدينة الإنتاج الإعلامى وذلك بعد فترة من التحضيرات طوال الفترة الماضية.

وكانت آخر أعمال روبى فيلم "حملة فرعون"، والذى عرض فى عيد الأضحى الماضى، وشارك فى بطولته عمرو سعد، وحمدى الميرغنى، سوزان نجم الدين، والممثل العالمى مايك تايسون، وعدد كبى رمن ضيوف الشرف، من إخراج رؤوف عبد العزيز.