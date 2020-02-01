شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة: أم كلثوم طلبت منى أقلدها ونجاة الصغيرة الوحيدة اللى زعلت أما قلدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة لبلبة: "والدتى كانت تدعمنى دائما فى مجال الفن، حتى أنها كانت منعانى أدخل المطبخ عشان أتعلم حاجة، وتقولى روحى احفظى السيناريو أو نامى عشان عندك بكرة 4 حفلات، وقتها كمان كنت بشتغل فى التقليد والناس كانت بتحبنى أوى لما بقلد، وياما قلدت فنانين منهم عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد، ومكنش فى حد بيزعل منى وكلهم كانوا بيحبوني".

وتابعت: "قلدت الجميع ما عدا السيدة أم كلثوم، حسيت إنها أكبر بكتير إنى أقلدها، وكنت فى مرة عندى فقرة فى عيد ميلاد وكانت أم كلثوم موجودة، وبعد ما شافتتى بقلد فنانين أعطتنى المنديل وقالتلى قلدينى وقلدتها وانبسطت منى، ودى كانت أول وآخر مرة، أما الفنانة فايزة أحمد كانت بتزعل وتعاتبنى لو مقلدتهاش فى فقرتي".

وأضافت: "محدش زعل منى إنى قلدته وكانوا بيحبونى أوى، لكن نجاة الصغيرة الوحيدة اللى زعلت، وكان المفروض أطلع فى حفلة وكانت فقرتى الأول، وهى كانت عاوزة تطلع وفهموها لما الفقرة تخلص، وبعد ما خلصت وطلعت نجاة وهى بتغنى لقيت الجمهور بيضحك، فسألت هو إيه حصل فقالولها إن لبلبة كانت لسه بتقلد نفس حركاتك، وبعد كدة لما كان بيجيلى حفلات كانت بتلغهالى بعد ما تطلب من المتعهدين كدة، لأنها موجودة فى نفس الحفلة معايا".

وأشارت إلى أنها ظلت فى التقليد حتى أصبح عمرها 20 عاما، مؤكدة: "كنت فى مرة بحفل فى قاعة جامعة القاهرة، وأعلنت خلالها إن دى آخر مرة أقلد، وقلت لوالدى ووالدتى إنى مش هقلد واعترضوا، ولكن أنا فهمتهم إنى عاوزة الناس تشوفنى فى شكل تانى، وعملت أغنية لوحدى، وحققت نجاح كبير وعملت أغانى كتير بعد كدة ونجحت جدا".

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واستكملت: "كل مرحلة عديت منها واتعلمت من كل المخرحين اللى عملت معهم، وكل مرحلة كان ليها طعمها، وأنا مروحتش معهد سينما ولكن موهبتى كانت سبقاني".

وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيله، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إنى معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما".

الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التى تربى عليها أجيال مثل "ماما حبيبتى وبابا حبيبي" و"حصالتى ليها كرش"، وكان آخر اعمالها فيلم "كازبلانكا" الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".