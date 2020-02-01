شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "رايحين نسهر" لمحمد رمضان تحقق 30 مليون مشاهدة × 30 يوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت أغنية الفنان محمد رمضان "رايحين نسهر"، في تحقيق أكثر من 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، منذ طرحها يوم 1 يناير الماضي، والذي يعد نمط جديد من أغاني رمضان التي أعتاد طرحها التي اتسمت بالتهديد والوعيد واستخدامه لطريقة إلقاء جديدة بكلمات أكثر سهولة.

كما حقق الأغنية شعبية هائلة عبر مختلف تطبيقات السوشيال ميديا، والتي استخدمت بشكل كبير عبر فيديوهات الرقص التي ينشرها رمضان من حين لآخر عبر الاستوري الشخصي له، مما دفع الكثير من المشاهير على أدائها بشكل منفرد مثل الفنان سليمان عيد الذي تراقص عليها بشكل كوميدي ساخر منذ ايام.

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وكان النجم محمد رمضان قد عبر عن سعادته لإحياء حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر، ونشر رمضان الملصق الدعائى للمبارة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها قائلا :"بإذن الله ميعادنا يوم 20 فبراير فى ابوظبى استاد محمد بن زايد حفل افتتاح كأس السوبر المصرى.. الأهلى والزمالك.. ثقه في الله أقوى سوبر".

ويصور رمضان حاليا مسلسل «البرنس» تأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.