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شكرا لقرائتكم خبر عن تايلور سويفت تطلق فيلمها الوثائقي "Miss Americana"..اعرف التفاصيل كاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اطلقت النجمة العالمية تايلور سويفت فيلمها الوثائقي الجديد الذي يحمل اسم " Miss Americana " و هو من اخراج لانا ويلسون، وهو العمل الذي يعرض علي " نتفليكس "، ويستعرض عدد من محطات تايلوربحياتها المهنية بما في ذلك أنتاج البومها الأخير" lover "، و يعرض ايضا الفيلم معركتها السابقة مع اضطراب الأكل، وتجربة الاعتداء الجنسي عليها، كذلك يستعرض الفيلم موضوع تشخيص والدتها بإنها مصابة بمرض السرطان، و قد عرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " لعام 2020 .
بوستر الفيلم
" Miss Americana " مدة عرضه 85 دقيقة، و يظهر فيه إلي جانب تايلور سويفت عدد من النجوم من أبرزهم جوالوين وجاك انتونوف وبوبي بيرك و كارامو براون وغيرهم .
يذكرأن تايلورسويفت لم تشارك مؤخرا في حفل توزيع جوائز Grammy لعام 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كان من المقرر أن تظهر سويفت بالحفل باستعراض " مفاجئ " للحضور، السبب الدقيق لغيابها غيرواضح حتي الآن، في حين شارك عدد آخر من النجوم بهذا الحدث الفني الضخم و من أبرزهم ديمي لوفاتو وإريانا جراند وبيلي إيلي و كاميلا كابيلو ، و فريق jonas brothers ، و ليزو و جون ليجاند و روزاليا و بليك شيلتون و جوين ستيفانى و تانيا تاكر و براندي كارليل .
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