شكرا لقرائتكم خبر عن شروط ومواعيد المشاركة بالمؤتمر العلمى الأول للمعهد العالى للفنون المسرحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم المعهد العالى للفنون المسرحية "أكاديمية الفنون" المؤتمر العلمى الأول والذى يحمل عنوان "اتجاهات الفنون المسرحية فى الألفية الجديدة"، تحت رعاية د. أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون، ويترأس المؤتمر د. مدحت الكاشف عميد المعهد العالى للفنون المسرحية، و د. حاتم حافظ أمين المؤتمر .

وأعلن منظمو المؤتمر عن استقبال ملخصات الأبحاث فى الفترة من 1 – 20 فبراير الحالي، بحيث لا يزيد ملخص البحث عن 500 كلمة، وسوف يعلن عن أسماء الأبحاث المشاركة فى الفترة من 2 – 7 مارس المقبل، كما يتم استقبال الأبحاث كاملة فى الفترة من 7 – 15 مايو، بحد أدنى 3500 كلمة وحد أقصى 5000 كلمة، كما سوف يعلن منظمو المؤتمر مواعيد الجلسات فى الأول من يونيو .

وقال د. حاتم حافظ أمين المؤتمر: "إن المشاركة مفتوحة لكافة الباحثين مصريين وعرب وأجانب المقيمين فى مصر، ومحاور المؤتمر هى: اتجاهات الكتابة المعاصرة، علاقة النص بالعرض، النظرية الدرامية المعاصرة، اتجاهات فنون الأداء المعاصر، الأشكال الأدائية غير المسرحية، مفهوم العرض فى الألفية الجديدة، استخدام الوسائط فى المسرح، سياسات المسرح المعاصر، تقنيات خشبة المسرح المعاصرة، أفق استخدام التكنولوجيا مسرحيا .

وفى أول تصريحاته بعد توليه عمادة المعهد العالى للفنون المسرحية قال مدحت الكاشف لـ"الخليج 365": "إن أول قراراتي ستكون عقد مؤتمر علمى لطرح قضايا ومشكلات الفنون المسرحية، ويتم الإعداد لليوبيل الماسى، مرور 75 عاما على تخرج أول دفعة فى المعهد العالى للفنون المسرحية".