شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة تكشف لجمهور معرض الكتاب اسمها الحقيقى وسبب تغييره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وعن قصة اسمها قالت: "أنا اسمي الحقيقي نونيا ولا أسمعه غير من أقاربى أو من لهم علاقة قوية بى، وسبب اسم لبلبة جاء عندما كان عمرى 5 سنوات وكنت برقص وامثل، وأهلي بدأوا يهتموا بالطفلة اللى مش طالعة زي إخواتها، والموهبة ابتدت عندي عندما كان عمرى 3 سنوات، وكنت بقلد قرايبي وأول مرة قلدت عمتي، وشاركت بشكل غير مباشر فى مسابقة، وشافني نيازي مصطفى، وقال لوالدتي تحبي بنتك تطلع قي السينما فوافقت علطول، وحب يختار اسم ليا فسأل أبو السعود الإبياري فأطلق عليا اسم لبلبة من كتر ما بتكلم بسرعة زي اللبلب".

وكان جمهور معرض الكتاب استقبل الفنانة لبلبة بحفاوة وتصفيق شديد، وبمجرد وصولها تم تكريمها من معرض الكتاب وقامت بتقبيله، تعبيرا منها على مدى سعادتها وفرحتها بهذا التكريم، ووجهت كلمة للجمهور الحاضر قائلة: "أنا سعيدة إني معاكم وحبكم ليا باين من مقابلتكم، يا رب أكون عند حسن ظنكم دائما".

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الفنانة لبلبة لها مشوار طويل مع الفن، حيث قدمت للسينما ما يزيد عن 80 فيلما سينمائيا شاركت فيها مع كل النجوم الكبار أمثال أحمد زكى ونور الشريف ومحمود حميدة، وكونت مع الزعيم عادل إمام ثنائى سينمائى وتليفزيونى، حيث قدمت معه الكثير من الأعمال منها "عصابة حمادة وتوتو" و"احترس من الخط" و"عريس من جهة أمنية"، و"البعض يذهب للمأذون مرتين" أما فى المسرح فلها رصيد 7 مسرحيات، كما أنها غنت للأطفال الكثير من الأغنيات التي تربي عليها أجيال مثل "ماما حبيبتي وبابا حبيبي" و"حصالتي ليها كرش"، وكان آخر اعمالها فيلم "كازبلانكا" الذى حازت من خلاله على جائزة من مهرجان الدير جيست.

معرض القاهرة انطلق بمشاركة 900 دار نشر، من 38 دولة عربية وأجنبية، ويستمر حتى 4 فبراير المقبل، وتشارك 38 دولة فى الدورة الـ51 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، بزيادة 3 دول عن دورة اليوبيل الذهبى، حيث يشارك 12 دولة أفريقية هى "السودان، غانا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، جنوب السودان، ليبيا، الجزائر، المغرب، تونس، وغيرها.

ويشارك فى المعرض 13 دولة آسيوية هى: "العراق، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، الأردن، السعودية، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، الهند، الصين، سوريا"، ومن أوروبا يشارك 11 دولة هى: "صربيا، ألمانيا، روسيا، فرنسا، اليونان، قبرص، إيطاليا، اليابان، السويد، بريطانيا، الدنمارك"، بالإضافة إلى دوليتن من أمريكا الشمالية هم: "الولايات المتحدة الأمريكية، كندا".