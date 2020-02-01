شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتغزل في الشعب الأردني بعد حسن الضيافة والاستقبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد إمام رسالة شكر وتقدير للشعب الأردني، بعد حسن الاستقبال والضيافة الذي حصل عليه داخل البلاد، أثناء حضوره للعرض الخاص لفيلمه "لص بغداد"، ونشر صورة له عبر حسابه الشخصي بانستجرام، من إحدى جولاته في الأردن.

وكتب إمام قائلاً "إيه حلاوة الشعب الأردني ده، من أجمل البلاد اللي زرتها، شكراً على كل الحب ده، وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وأولاده إبراهيم وناصر على كل اللي عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمري ما هنساها، هجيلكم تاني إن شاء الله".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.

"لص بغداد" يسجل التعاون الثانى بين "سينرجى فيلمز" ومحمد امام بعدما قدما سوياً فيلم "ليلة هنا وسرور" العام قبل الماضى وحصد أكثر من 35 مليون جنيه، وشارك فى بطولته ياسمين صبرى وفاروق الفيشاوى ومحمد عبد الرحمن وبيومى فؤاد ومحمد سلام ورحاب الجمل وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وإخراج حسين المنباوى.