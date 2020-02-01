شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وشاكيرا تكرمان الراحل كوبى براينت غدا في Bowl halftime show . والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط النجمة العالمية جنيفر لوبيز و النجمة الكولومبية شاكيرا لتكريم لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت ، و ذلك خلال استعراضهما بـ Super Bowl halftime show و المقرر إقامته غد الأحد في ميامى، و هوالخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها " revolt " .

خلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا، ناقشت النجمتين بعض ما خططوا لتقديمه في الـ Super Bowl حيث كشفت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عاما ) أن تكريم كوبي سيكون تكريم خاص سوف يعلق بأذهان كل متابعي هذا الحدث الضخم .



شاكيرا و لوبيز

بينما أضافت شاكيرا "سنتذكر جميعا كوبي يوم الأحد ونحتفل بالحياة والتنوع في هذا البلد " ،و استكملت شاكيرا كلامها : " أنا متأكدة مأنه سيكون فخور للغاية برؤية الرسالة التي نحاول أن نقدمها على المسرح في ذلك اليوم " .

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شاكيرا و لوبيز شاكيرا و لوبيز

من جهة أخرى كشفت القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام 9 فبراير الجاري أنها تخطط لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم الطائرة ، و سيأتي التكريم خلال البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار .

وفقد نعي براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التي لا مثيل لها في ملعب كرة السلة ، من جهه اخري كان كوبي أيضا منتج حائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير " Dear Basketball " ، الذي كتبه و علق عليه صوتيا .