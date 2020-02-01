- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وشاكيرا تكرمان الراحل كوبى براينت غدا في Bowl halftime show . والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطط النجمة العالمية جنيفر لوبيز و النجمة الكولومبية شاكيرا لتكريم لاعب كرة السلة الراحل كوبى براينت ، و ذلك خلال استعراضهما بـ Super Bowl halftime show و المقرر إقامته غد الأحد في ميامى، و هوالخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها " revolt " .
خلال مؤتمر صحفي أقيم مؤخرا، ناقشت النجمتين بعض ما خططوا لتقديمه في الـ Super Bowl حيث كشفت جنيفر لوبيز البالغة من العمر ( 50 عاما ) أن تكريم كوبي سيكون تكريم خاص سوف يعلق بأذهان كل متابعي هذا الحدث الضخم .
شاكيرا و لوبيز
بينما أضافت شاكيرا "سنتذكر جميعا كوبي يوم الأحد ونحتفل بالحياة والتنوع في هذا البلد " ،و استكملت شاكيرا كلامها : " أنا متأكدة مأنه سيكون فخور للغاية برؤية الرسالة التي نحاول أن نقدمها على المسرح في ذلك اليوم " .
شاكيرا و لوبيز
من جهة أخرى كشفت القائمون على حفل توزيع جوائز الأوسكار الذي سيقام 9 فبراير الجاري أنها تخطط لتكريم نجم كرة السلة الراحل كوبي براينت الذي توفي مؤخرا في حادث تحطم الطائرة ، و سيأتي التكريم خلال البث التلفزيوني لجوائز الأوسكار .
وفقد نعي براينت الملايين من عشاقه على إنجازاته التي لا مثيل لها في ملعب كرة السلة ، من جهه اخري كان كوبي أيضا منتج حائز على جائزة الأوسكار عن فيلمه القصير " Dear Basketball " ، الذي كتبه و علق عليه صوتيا .
شاكيرا و لوبيز
كانت هذه تفاصيل خبر جنيفر لوبيز وشاكيرا تكرمان الراحل كوبى براينت غدا في Bowl halftime show . لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.