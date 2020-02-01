"سيقل تواجدي على تويتر".. الحلفاوي يعلن انضمامه لمسلسل "القاهرة كابول"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعلن الفنان نبيل الحلفاوي انضمامه لمسلسل "القاهرة كابول"، من إخراج المخرج حسام علي، مشيرا إلى أن تواجده بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، سيقل خلال الفترة المقبل.
وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر": "الفترة المقبلة سيقل تواجدي على تويتر وبالتالي تفاعلي كما تعودنا. للانشغال بعمل جديد (القاهرة - كابول)، نلتقي اليوم إن شاء الله قبيل المباراة، أتوقع التأهل. بادچي مهم".
المسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، وبطولة خالد الصاوي، وطارق لطفي، وفتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ومن المقرر عرضه رمضان المقبل.
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