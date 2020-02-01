محمد هنيدي ينشر صورة من الاحتفال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الفنان محمد هنيدي صورة من حفل عيد ميلاده، الموافق اليوم، 1 فبراير، عبر حسابه بموقع "إنستجرام". وظهر هنيدي في الصورة وأمامه "تورتة" عيد ميلاده، وعلق: "أثناء احتفال اوبر بعيد ميلادي". ويحتقل الفنان محمد هنيدي بعيد ميلاده الـ55، إذ إنه من مواليد 1 فبراير عام 1965. يُذكر أن الفنان محمد هنيدي، يواصل تصوير دوره في فيلمه الجديد "كينج سايز"، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

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