تزوج سورية واكتشفه يوسف شاهين وقصته مع كلية الشرطة.. حكايات محمد هنيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يوافق اليوم 1 فبراير، عيد ميلاد الفنان محمد هنيدي الـ55، أسطورة الضحك والكوميديا لدى المصريين، بدأ مشواره الفني بأدوار بسيطة للغاية حتى استطاع أن يثبت مكانته، وأصبح واحدًا من أهم الكوميديانات الموجودين على الساحة الفنية.

وتزامنًا مع يوم ميلاد نستعرض أبرز الحكايات في حياة هنيدي:

- من مواليد 1 فبراير عام 1965.

- حصل على بكالوريوس معهد السينما عام 1991.

- اكتشفه المخرج يوسف شاهين، وقدمه في دور صغير بفيلم "إسكندرية ليه"، عام 1979.

- وفي عام 1988 ظهر في فيلم "يوم حلو ويوم مر"، مع الفنانة القديرة فاتن حمامة.

- وظهر في مشهد واحد في فيلم "بخيت وعديلة" مع الزعيم عادل إمام.

- زادات حجم أدواره في الدراما والسينما وقدم أعمال منها: "البخيل وأنا، حزمني يا، لحم رخيص"، وغيرها.

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- قدم البطولة المشتركة في فيلم "حلق حوش" مع علاء ولي الدين وليلى علوي، وجاءت انطلاقته الحقيقية من خلال فيلم "اسماعيلية رايح جاى" مع الفنان محمد فؤاد عام 1997 ليسجل اسم هنيدى فى تاريخ السينما.

- حقق نقلة في إيرادات السينما المصرية من خلال أسطورة "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998.

- وعلى مدار مشوراه الفني قدم هنيدي 35 فيلمًا، منها: "عنترة ابن شداد، تيتة رهيبة، أمير البحار، رمضان مبروك أبو العلمين، يوم مالوش لازمة، عندليب الدقي، وش إجرام، يا أنا يا خالتي، عسكر في المعكسر"، وغيرها.

- على المستوى الدرامي قدم هنيدي 10مسلسلات، و3 فوازير، و11مسرحية.

- عام 2016 قدم برنامجًا واحدًا اسمه نجم الكوميديا - The Comedy.

- عام 1997 تزوج من السيدة عبير السري، والتي تحمل الجنسية المصرية والسورية، ابنة أحد رجال الأعمال، ولدت لأب سوري وأم مصرية.

- لديه 3 أبناء هما: أحمد، فاطمة، وفريدة.

- كشف هنيدي قصته مع كلية الشرطة، في لقاء سابق له، مؤكدًا أنه كان يريد الالتحاق بكلية الشرطة، ولكن قصر قامته أدى إلى رفضه موضحًا: "الظابط كان حلم أي شاب ومشيت وراه، أنا روحت من جرآتي قدمت في كل الشرطة وأنا عارف إني مليون في المية ساقط، فرق 5 سم، المهم إني مش هنجح، وكان ليا خالي الله يرحمه ظابط كبير في الداخلية، فحاول يساعدني عشان محدش يقول إنه قصر معايا، المهم اني روحت وقفت على الميزان فالظابط اللي بيقيس، قالي لا إنت محتاج استثنى من رئيس جمهورية".