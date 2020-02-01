محمد إمام يوجه رسالة شكر للشعب الأردني .. لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر للشعب الأردني، خلال تواجده بالأردن لحضور العرض الخاص لفيلمه "لص بغداد".

ونشر إمام صورة، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "ايه حلاوة الشعب الأردني ده.. من أجمل البلاد اللي زرتها.. شكرا على كل الحب ده .. وتحية خاصة للمنتج والموزع الكبير الأستاذ يوسف الطاهر وولاده إبراهيم وناصر على كل اللي عملوه معانا من ساعة ما سافرنا، خلوها رحلة عمري ما هنساها، هجيلكم تاني إن شاء الله‏".

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود.