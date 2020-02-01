يارا نعوم تحتفل مع عماد متعب وابنتيهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم وزوجة لاعب نادي الأهلي والمنتخب المصري السابق، عماد متعب، صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام". وظهرت يارا نعوم برفقة زوجها، وابنتيهما تمارا وسيلين، وهم يحتفلون. جدير بالذكر أن اللاعب المعتزل عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، تزوج يارا نعوم عام 2011 وأنجبا طفلتيهما "تمارا" و"سيلين".

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