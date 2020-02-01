تراند اليوم : شاهد.. فنان شهير يعتدي على معجب بسبب صورة سيلفي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنان الهندي ” سلمان خان ” خلال تواجده في مطار ” غوا ” الهندي والذي أثار الكثير من الجدل بين المتابعين .

ويظهر في المقطع المتداول، أثناء التفاف واصطفاف المعجبون حوله لالتقاط الصور معه إلا إنه كان في حالة مزاجية غير جيدة فبدا منفعلا ولم يضحك أو يبتسم على الإطلاق، بعندما رفع أحد المعجبين برفع هاتفه لالتقاط سيلفي مع سلمان خان ليفاجئه خان وينزع هاتفه المحمول بعيدا قبل أن يذهب باتجاه سيارته .. بينما قام أحد أفراد حراسة سلمان خان وهو يقوم بدفع المعجب .

كما كان هناك امرأة اخرى بالمطار برفقة إبنتها تود التقاط صورة مع الفنان الهندي ووافق ولكن على مضض .