تراند اليوم : بعد قضية القتل.. اتهامات بالسرقة تواجه نانسي عجرم

بعد القضية التي مازالت تثير ضجة في الوسط الفني في لبنان والوطن العربي، وهي قتل الشاب محمد الموسي في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم علي يد زوجها رجل الأعمال فادي الهاشم، وجهت تهمة جديدة للفنانة وهي السرقة.



حيث وجه الفنان العراقي روني داوود، تهمة السرقة للفنانة، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أشار فيه إلى قيام نانسي بالاستيلاء على حقوقه في أغنية «قلبي يا قلبي» الجديدة.

ونشر روني داوود، مقطع فيديو يوضح من خلاله كيفية قيام نانسي عجرم بالاستيلاء على حقوقه، وسرقة الأغنية، وعلق قائلًا: «اغنية الفنانة نانسي عجرم الجديدة قلبي يا قلبي مسروقة من اغنية الفنان روني داوود وبنفس العنوان تم سرقة عنوان الاغنية والفكرة والمحتوى بذكاء بنفس التقطيعة والسكتات وبعض أجزاء اللحن واليكم الادلة القاطعة في هذا الفديو الذي يتم المقارنة فيه بين اغنية الفنان روني داوود والفنانة نانسي عجرم».

وتعد هذه الاغنية، الأولى بعد أزمة نانسي عجرم، الاخيرة التي تعرضت لها هي وزوجها فادي الهاشم.