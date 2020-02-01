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في هذا الموعد .. زين محمود يحيي حفلًا صوفيًا بدرب 1718

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يحيي الشيخ زين محمود حفلًا صوفيًا، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، على مسرح درب 1718.

 

 

ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بسعر تذكرة 107جنيهًا.

 

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يذكر أن الشيخ زين محمود ولد في قرية بني مزار، بمحافظة المنيا، عام 1986، ويمتاز فنه بالمدح على

الطريقة الشاذلية، حيث نشأ زين في بيت صوفي، وبدأ حياته بتلاوة القرآن الكريم، ثم تغيرت حياته عام 1992 عندما استعانت به فرقة مسرحية كمنشد ديني في مسرحية تغريبة عبدالرازق، التي عرضت في قصر ثقافة بني مزار.

 

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