في هذا الموعد .. زين محمود يحيي حفلًا صوفيًا بدرب 1718

يحيي الشيخ زين محمود حفلًا صوفيًا، يوم الجمعة الموافق 21 من شهر فبراير الجاري، على مسرح درب 1718.
ويبدأ الحفل في تمام الساعة الثامنة مساًء، بسعر تذكرة 107جنيهًا.
يذكر أن الشيخ زين محمود ولد في قرية بني مزار، بمحافظة المنيا، عام 1986، ويمتاز فنه بالمدح على
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