شاهد.. أندرو ماكينزي يكشف كواليس مشاهد الخطر بفيلم لص بغداد

نشر مصمم المعارك أندرو ماكينزي لبعض الفيديوهات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

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وظهر من خلال الفيديوهات النجم محمد إمام والفنان محمد عبد الرحمن،

وهما يؤديان مشاهد الخطر لفيلم لص بغداد، والذي يعرض حاليًا بجميع دور العرض.

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يذكر أن فيلم لص بغداد من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كل من

محمد إمام، ياسمين رئيس، فتحي عبدالوهاب، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن، أحمد العوضي، أحمد رزق، بيومي فؤاد، سعد المختار، صلاح عبد الله.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن تشويقي، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم لكشف الغموض عن مقبرة اﻹسكندر اﻷكبر التي يبحث عنها العالم منذ قرون طويلة.