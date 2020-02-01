شاهد .. أحمد فهمي ينشر صورًا من كواليس أسود فاتح

نشر الفنان أحمد فهمي صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر فهمي من خلالها في كواليس مسلسل أسود فاتح، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان 2020.

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يذكر أن مسلسل أسود فاتح من تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، وبطولة كل من هيفاء

وهبي، أحمد فهمي، فراس سعيد، روجينا، معتصم النهار، نبيل نور الدين، صبري فواز، شريف سلامة، ناصر سيف، نانسي صلاح، حنان سليمان، حسام الجندي، عمر السعيد، رانيا منصور.

وتدور أحداث المسلسل حول في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية.