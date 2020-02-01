بعد إتهام إبن أصالة بقضية قتل.. هذا ما أصدرته المحكمة

ميرنا وليد - بيروت - بعد إتهام إبن الفنانة السورية ​أصالة​، ​خالد الذهبي​، بالتسبب في قتل مواطن يدعى هاني شاكر محمد عبد الهادي، في حادث سيارة، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة، بالتجمع الخامس، قراراً بانقضاء الدعوى الجنائية في إتهام خالد بالنسبب في مقتل الشتاب، بعد موافقة أهل المجني عليه على التصالح مع خالد، وتقديم إقرار رسمي بذلك وقبولهم الدية.

وقد أثبت خالد في تحقيقات النيابة أنه يحمل الجنسية الأميركية، وأقر بإرتكاب الحادث ولكنه أوضح أن القتيل كان المتسبب بعدما قطع الطريق أمامه، وقال إنه حاول تفاديه إلا إنه اصطدم به من الجانب، وأقر بعدم وجود معرفة سابقة بينه وبين المجني عليه، وقام بتسليم السيارة.

لكن بداية الإنفراجة في موقف خالد، كانت مع أقوال والد المجني عليه، والذي أكد أن الضحية يعمل سائق توصيل الطلبات بمطعم في التجمع الخامس، كما رفض توجيه إتهام جنائي للقاتل، مؤكدا أن الحداث قضاء وقدر، وبعد الإحالة للمحاكمة تم إثبات تصالح الجاني من أسرة المجني عليه، بعد قبول مبلغ مالي دفعه خالد مقابل تنازل أسرة المجني عليه عن القضية.