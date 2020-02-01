كيم كارداشيان وكانيي ويست يواجهان مشاكل في علاقتهما الحميمة!

ميرنا وليد - بيروت - كشفت جريدة "ذا صن" البريطانية أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع ​كيم كارداشيان​ وزوجها النجم ​كانيي ويست​ قد تعرضت للتدهور، بعد وقت قصير من إتجاه كانيي للغناء الكنسي، وتقديم الموسيقى ذات الطابع الديني، بالإضافة إلى ولادة طفلهما الرابع "سالم" في أيار/مايو عام 2019 من أم بديلة.

وزار كانيي وكيم مؤخراً عيادة إستشارات تتعلق بعلاقتهما الزوجية، وذلك لإعادة الأمور الى طبيعتها بينهما.

وبدأت الأمور في التحسن نحو الأفضل، ولكن يبدو أن مشاكل غرفة النوم لا تزال عالقة، كما يحاول المعالج طرح إقتراحات من شأنها إشعال حياتهما الرومانسية مرة أخرى.

ومع ذلك، فإن المهمة تبدو معقدة بالنسبة لوالدين شهيرين مثلهما، ولديهما أربعة أبناء، بالإضافة إلى وجود مشاكل في الإتصال، مما سيكون له تأثير كبير على علاقتهما الحميمة.

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