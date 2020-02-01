كدمات وأثار ضرب على وجه داليدا خليل.. فما القصة؟ بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​، أظهرت كدمات وأثار ضرب على وجهها، أثارت جدلاً كبيراً بين المتابعين.

وقد تبيّن أن هذه الصورة مأخوذة من أحد مشاهد مسلسل "سر"، والذي تقول فيه "تالين" (داليدا خليل) إن زوجها "عامر بدران" (​بسام كوسا​)، يضربها منذ اليوم الأول من الزواج.

يُذكر أن المسلسل من بطولة بسام كوسا، ​باسم مغنية​، داليدا خليل ​وسام حنا​، فادي إبراهيم، رواد عليو، ناتاشا شوفاني، نيكول طعمة، سامي أبو حمدان، حسان مراد، رانيا سلوان، نوال كامل، طارق أنيش، جاد أبو علي، جوي الهاني، أسعد رشدان، مايكل كبابة، تانيا فخري، ليلى قمري، هشام أبو سليمان، ونيكول جوي فارس.

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