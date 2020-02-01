ماريتا الحلاني تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها.. بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ​ماريتا الحلاني​ بعيد ميلادها الـ23 على طريقتها الخاصة، وذلك عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.

وظهرت ماريتا في مقطع فيديو وهي تحتفل بعيد ميلادها مع صديقاتها، كما نشرت صورة لها وهي تحمل كلبها وأمامها قالب حلوى كُتب عليه إسمها.

يُذكر أن ماريتا تستعد لتصوير فيديو كليب أغنية جديدة لها خلال الأيام المقبلة، والأغنية لم تصدر بعد، وتحمل الدراما، وبعيدة عن أجواء الرقص، وهي من كلمات وألحان رامي الشافعي، وتوزيع عمر صباغ، وتتولى المخرجة ليال راجحة مهمة إخراج الكليب.

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