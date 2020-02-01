خاص الفن-هل توافق إنجي المقدم على المشاركة في مسلسل دينا الشربيني؟

ميرنا وليد - بيروت - رشح المخرج هاني خليفة الممثلة ​إنجي المقدم​ لتقدم دور رئيسي في مسلسل "لعبة النسيان" والذي تقوم ببطولته الممثلة دينا الشربيني في ثالث تجربة لها في عالم البطولة المطلقة ، وقد علمنا بأن المقدم لم توافق ولم ترفض العرض حتى الآن خاصة وأنها قدمت تجربتها في عالم البطولة مؤخرا من خلال مسلسل "حواديت الشانزلزيه" وهو ما جعلها متخوفة من العودة للمشاركة كبطلة ثانية، ورهنت المقدم موافقتها بأن تقرأ السيناريو والشخصية التي ستلعبها في العمل اولا وايضا ان تحسم موقف كتابة اسمها على التتر ايضا.

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