خاص الفن – هبة نور تعتذر .. وهؤلاء المرشحات

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة السورية ​هبة نور​ اعتذرت عن تأدية أحد الأدوار في مسلسل "​شارع شيكاغو​" من تأليف وإخراج ​محمد عبد العزيز​ وبطولة ​سلاف فواخرجي​ و​إغراء​ و​عباس النوري​.

ووفق معلوماتنا، فإن المرشحات كثيرات، منهن صفاء سلطان وسلافة معمار وجيني إسبر، إلا أن الأمور لم تحسم حتى الآن.

العمل رومانسي بوليسي، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الراهن، تروي حكاية فتاة دمشقية (سلاف فواخرجي) تهرب برفقة بطل شعبي (مهيار خضور)، وتلجأ إلى "تياترو" في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها، جملة من الأحداث والصراعات، تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى تقودها الصدفة إلى يد محقق يكشف خيوطها في الزمن الحالي.

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