باسم مغنية يحصل على رقم "فهمان" في النقابة..وبهذه الكلمات استذكره

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ أنه حصل على على بطاقة انتساب برقم 66 للنقابة، وقد استذكر الراحل ​محمود مبسوط​ الّذي اشتهر بشخصيّة "فهمان" في فرقة "أبو سليم".

فكتب باسم :"في مبدعين قدّموا كتير لهالبلد، يمكن انشهروا بس الأكيد إنو ما أخدوا حقهم. ويمكن كتير هلق ما بيعرفوهن أو نسيوهن. من هالمبدعين الفنان الكبير محمود مبسوط الله يرحمو. "فهمان" زرع بسمة ع وجوه أجيال وأجيال وواجبنا نضلّ نتذكرو، اليوم بالنقابة، حصلت على بطاقة انتساب برقم ٦٦. هالرقم كان للبطاقة اللي كانت تحمل اسم فهمان، ما بعرف ليه حسيت متل كأنو مسؤوليّة جديدة عليي مع إنو القصة قصة رقم بس.. هيدا الرقم رح يضل باسمك يا فهمان ورح نضل نتذكرك، بدي اشكر النقابة اللي منحتني رقم فنان هلقد قدّم للفن وأنا شخصياً كتير بحبو".

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